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伊朗戰爭導致國際原物料運輸大亂，經濟部長龔明鑫今（23）日召開「中東戰事對國內石化原料及下游產品之影響」，裁示現階段以「優先穩定國內供應、降低產業衝擊」為核心目標，針對氦氣、石化原料，以及塑膠用品提出協調大廠優先滿足內需、籲請業者合理反映成本、嚴防惡意囤積及哄抬價格，以及情勢追蹤與供料調度等四大措施。針對受影響的氦氣供應，產發署表示，過往因價格因素多自卡達進口，經與國內三大氣體供應商確認，目前可由美國替代進口，整體供應量無虞。此外，汲取2021年氦氣短缺經驗，國內半導體大廠多已建置循環回收系統，有助提升供應韌性。石化原料方面，針對仰賴中東進口之甲醇、聚乙烯及聚丙烯等材料，經濟部除積極協助業者拓展替代進口來源，如甲醇改由美國、馬來西亞及汶萊等地供應，以分散供應風險外，也將盤點國內業者餘裕庫存，視需求適時進行跨企業調援。至於攸關民生所需的塑膠用品，如塑膠袋、塑膠包材，經濟部說明，目前零售通路庫存充足，供貨正常；部分因市場因素減產的業者，已確認其產線量能完備，已協調業者視市場需求隨時協助恢復生產。經濟部後續也將透過跨部會協調針對上述產品提出4項措施。首先，協調石化大廠優先供應國內市場，盡力滿足中小企業及民生消費下游需求，降低國際貨源變動對國內供應鏈的影響。其次，針對使用既有合約價或既有庫存原料生產之產品，籲請業者應以合理價格供應市場，切勿因預期心理而調漲價格，以共同維護國內物價穩定。第三，請上游大廠督促其下游中盤商不得有異常採購囤貨及延後出貨之情形，呼籲企業理性採購，以維持市場秩序並穩定民生物價。最後，與業者保持密切聯繫，針對原有穩定石化料源而發生缺料之製造業者，可透過經濟部專線（02701-1669轉105~107）媒合。