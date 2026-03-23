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美國總統川普21日要求伊朗在48小時內完全開放荷姆茲海峽，否則將摧毀伊朗的發電廠，伊朗隨即揚言針對海灣地區能源設施報復。最後期限將至，川普23日突宣布已與伊朗進行良好且富有成效的對話，將延後5天對伊朗核電廠的攻擊。消息一出，美股盤前頓時飆漲，布蘭特原油價格大跌。川普在自家社群平台Truth Social上發文表示，「我很高興地報告，過去兩天，美國和伊朗雙方針對徹底解決在中東的對抗進行了非常良好且具成效的對話。」川普強調，「基於這些深入、詳細和具建設性的對話氛圍，以及本週將繼續進行的對話，我已經指示美國軍方暫停對伊朗發電廠和能源基礎設施的一切 軍事打擊五天，但前提是正在進行的會議和討論取得成功。感謝您對此事的關注！」根據CNBC報導，在川普表示美國與伊朗過去兩天進行了富有成效的會談，並宣布暫停對伊朗發電廠與能源基礎設施的任何攻擊後，美股期指突然大幅上漲。道瓊期貨大漲1,100點，或2.6%（S&P 500期貨上漲2.7%，而那指100期貨也上漲2.7%。在川普發文後，原油價格大幅下跌。西德州中質原油）West Texas Intermediate）期貨下跌超過9%，跌破每桶90美元；國際基準布蘭特原油價格則下跌超過13%，跌破每桶97美元。