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美國、以色列與伊朗的戰爭持續延燒，美國總統川普21日對伊朗祭出48小時開放荷姆茲海峽的最後通牒，不過，在距離期限僅剩幾小時時，川普突然宣佈已與伊朗進行「良好且富有成效的對話」，因此將暫緩5天對伊朗能源設施的攻擊。川普21日對伊朗發出最後通牒，要求德黑蘭在48小時內重新開放荷姆茲海峽，否則美國將打擊並徹底摧毀伊朗發電廠。據CNN報導，川普在自家社群Truth Social發文，「我很高興地報告，在過去兩天裡，美國和伊朗就徹底解決我們在中東的敵對行動進行了非常好的、富有成效的對話，基於這些深入、詳細、具建設性的對話的基調和氛圍，以及本週將繼續進行的對話，我已經指示戰爭部推遲對伊朗發電廠和能源基礎設施的任何軍事打擊，為期五天，但前提是正在進行的會議和討論取得成功」。