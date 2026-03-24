中央氣象署表示，今（24）日各地仍維持晴到多雲，中南部高溫突破30度；周三（3月25日）起2波東北季風接力南下，北台灣與東半部降雨機率增加、氣溫下滑；此外，清明連假（4月3日至4月6日）預估會有較強的鋒面影響台灣，降雨範圍可能擴大，氣象署將持續觀察。
今天天氣：全台晴到多雲 白天狂飆30度
3月24日今天的天氣，各地大多為多雲到晴、溫暖微熱，僅基隆北海岸、東北部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後花東、南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，各地低溫18至21度，白天高溫在北部及宜花為26、27度，中南部、臺東則來到28至31度，中午前後紫外線可能來到過量等級。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：竹苗、中部、雲嘉南
環境部提及，環境風場為東南風，雲嘉南以北污染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門與清晨及夜晚北部、雲林至臺南地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：微弱鋒面通過 東北季風增強
3月25日明天的天氣，氣象署說明，微弱鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，宜花有局部短暫陣雨，大臺北地區、基隆北海岸、臺東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
一周天氣：周五還有東北季風 清明連假天氣較差
氣象署提醒，周五（3月27日）第2波東北季風將再度增強，周五的水氣量相對較多，降雨範圍涵蓋北部、東半部及恆春地區，氣溫持續偏低，北部、宜花高溫24至25度，低溫17至19度。周末（3月28日至3月29日）水氣稍減，但大台北山區與東半部仍有局部短暫陣雨，民眾周末出門建議攜帶雨具。
長期預報顯示，清明連假的天氣不穩定，可能會有一波結構較完整的鋒面抵達台灣，水氣會比本周還多，目前看來降雨範圍主要還是落在北部、東半部，實際狀況還有待觀察，不排除整個台中以北、中南部山區都進入雨區。
資料來源：中央氣象署、環境部
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3月24日今天的天氣，各地大多為多雲到晴、溫暖微熱，僅基隆北海岸、東北部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後花東、南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，各地低溫18至21度，白天高溫在北部及宜花為26、27度，中南部、臺東則來到28至31度，中午前後紫外線可能來到過量等級。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：竹苗、中部、雲嘉南
環境部提及，環境風場為東南風，雲嘉南以北污染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門與清晨及夜晚北部、雲林至臺南地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：微弱鋒面通過 東北季風增強
3月25日明天的天氣，氣象署說明，微弱鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，宜花有局部短暫陣雨，大臺北地區、基隆北海岸、臺東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣象署提醒，周五（3月27日）第2波東北季風將再度增強，周五的水氣量相對較多，降雨範圍涵蓋北部、東半部及恆春地區，氣溫持續偏低，北部、宜花高溫24至25度，低溫17至19度。周末（3月28日至3月29日）水氣稍減，但大台北山區與東半部仍有局部短暫陣雨，民眾周末出門建議攜帶雨具。
長期預報顯示，清明連假的天氣不穩定，可能會有一波結構較完整的鋒面抵達台灣，水氣會比本周還多，目前看來降雨範圍主要還是落在北部、東半部，實際狀況還有待觀察，不排除整個台中以北、中南部山區都進入雨區。