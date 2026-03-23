我是廣告 請繼續往下閱讀

龍來公司與新竹市政府和議解約，終止新竹棒球場的營運關係，引發各界討論。近日網路流傳「高虹安任內嚇跑味全龍並賠款」，新竹市長高虹安嚴正表示，相關指控偏頗且斷章取義，早在前市府任內的111年7月，新竹棒球場就因球員受傷導致賽事停擺，營運單位龍來公司（味全龍）在同年10月提出補償請求，11月表達撤出意願，這些討論在早在前市府時期就有，並非她上任後才造成球隊離開。高虹安揭露，接手市府團隊後，面對的是排水設計不良、結構安全風險及土層埋藏廢棄物等本來就存在的嚴重危機。針對龍來公司於111年10月向前市府提出711萬元補償金，現任團隊秉持兼顧市庫負擔與公共利益原則，協商後將金額調降到約624萬元，雙方也達成共識，龍來公司願意將資源投入支持新竹市基層棒球，實質回饋在地選手培訓。目前市府正穩健推動棒球場改善工程與整體運動發展策略，高虹安強調，已有多個單位對未來場館營運表達合作意願，並非如外界所傳無人問津。市府秉持「公開透明、專業治理、確保安全」原則加速改善進度，呼籲社會大眾回歸理性討論，期盼透過扎實的基礎工程，回應市民對新竹棒球場的期待。