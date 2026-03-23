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▲屏東縣府邀請學童進劇場觀賞兒童劇，透過寓教於樂的方式提升藝文素養。（圖／屏東縣府提供）

兒童節前夕，屏東縣政府精心規劃藝文盛宴，攜手紙風車劇團推出經典兒童劇《雞城故事》，自3月25日至4月1日於恆春文化中心劇場館及屏東藝術館連續演出15場，邀請約9千名國小學童走進劇場，在歡笑與感動中展開寓教於樂的戲劇之旅。縣府文化處與教育處共同推動藝文教育，讓孩子親身感受現場演出的魅力。隨著恆春文化中心劇場館啟用，半島地區學校得以就近欣賞專業劇團演出，首場自屏南地區開跑，實踐文化平權，縮短城鄉藝文資源差距。為增添觀賞樂趣，縣府特別準備《雞城故事》限定加油棒與薯條餅乾作為兒童節禮物，讓孩子在觀劇過程中留下難忘回憶。劇情以貼近兒童生活經驗為主軸，透過生動幽默的表演，引導學童體會「勝不驕、敗不餒」的精神，學習關懷他人、勇敢面對挑戰，培養堅持與正向態度。此外，本次演出亦展現「屏東戲劇人才培訓計畫」成果，多位在地素人經過長期培訓後登上舞台，與專業演員共同演出，展現亮眼實力。文化處表示，透過每年與紙風車劇團合作，持續推動藝術向下扎根，讓藝文成為屏東孩子成長的重要養分。