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「電力計畫是『十年大計』」

換言之，台灣從2017年至2026年，短短不到10年，從「非核」到「返核」已經急轉彎2次，若以「大象轉身」形容，每當能源政策一再改變，所產生社會摩擦、政府自圓其說的辯護，就如同被大象轉身時「被無情踩踏的螻蟻」。

總統賴清德21日出席對外宣布，經濟部、台電已審慎評估第二、三核能發電廠具重啟條件，預計月底送重啟計畫到核能安全委員會審議。至於核電廠最快何時可以重啟？經濟部長龔明鑫、核安會主委陳明真都曾提起過，若台電的自主安全檢查及再運轉計畫夠扎實，核三廠有機會在2028年重啟。若回顧行政院、經濟部及核安會等論述，再細品賴總統上週發言，不難發現沒有新資訊，頂多是因發言者不同，引發政治上的軒然大波。然而，重啟核能討論不應止於複誦教條式的「兩個必須、三個原則」可以一言以蔽之，應更務實面對重啟核電是專業判斷，亦或又是政治決定？2022年以來AI算力中心龐大的用電需求、全球低碳趨勢，以及地緣政治升溫，賴政府順應國際趨勢重新擁抱核能，確實情有可原。但這些理由並非今年才凸顯，而是外界反覆提出的疑問。過往政府面對質疑，往往反覆強調供電穩定，現任政府多次表達「2032年前供電無虞」，那麼如今重啟核電的必要性又何在？電力界常稱，，這句話意思是一座電廠從規劃、溝通、興建到發電，往往都需要10年以上的準備；這也是每年公布的「全國電力資源供需報告」，必須一口氣盤點未來10年的電力需求及電廠盤點。然而，電力專業遇上政治，往往「秀才遇到兵」，讓能源政策必須配合政治任務調整；每次轉向代表先前的政策擬定、辯護前功盡棄，更牽動國家長遠電力環境。2017年，時任總統蔡英文宣示的「2025非核家園」三讀修入《電業法》，目標8年後的2025年達成「燃氣50%、燃煤30%、綠能20%、核電0%」，最終除了核電歸零，其餘能源占比目標都是落空，又以綠電距離靶心最遠。進入賴政府時期，第一年仍以賴清德選舉期間所提出的「燃氣50%、綠電30%、燃煤20%」，可視為蔡政府「非核家園」的延伸。但隨著時間演進，已經可以看出賴政府對核能態度有別於蔡政府，提出包括「新核能」、「重啟核能」等想法，但又反覆以「兩個必須、三個原則」明哲保身。舉例，去年經濟部所發布的「全國電力資源供需報告」，2026年至2034年將有21部燃氣機組將上線；若重新考慮核二廠、核三廠4部機組，那未來發電量預估及新建機組配置，是否應納入起落高度受政治左右的機組？另外，2022年3月，政府公布「台灣2050淨零排放路徑」，這份橫跨25年的能源轉型路徑，完全沒有納入核能選項。這份由國發會統籌，各部會嘔心瀝血的淨零路徑計畫，是否會因為核能重新加入而打掉重練？能源政策轉變沒有對錯，忽視不切實際的目標及外界警訊，如鴕鳥埋頭苦幹，等到目標落空時，再檢討情境與預設不同，並非負責任態度。但能源政策10年轉向2次，象徵政府缺乏長遠規劃，而無專業所支撐，受到政治舉棋不定的政策，終究不會成為產業長期發展的定心丸，而更多是擔心朝令夕改不安定因素。