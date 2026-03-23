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▲中鋼公司公布115年4月及第2季鋼鐵盤價全面調高。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司董事長黃建智說明該公司全面調高115年4月及第2季鋼鐵盤價的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司115年4月及第2季鋼鐵盤價全面調高。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司公布今(115)年4月及第2季鋼鐵盤價全面調高，以為順應國際鋼價與國內流通行情漲勢，並確保國內鋼鐵產業競爭力與合理反映煉鋼成本上揚。中鋼公司董事長黃建智表示，全球經濟穩步復甦，歐美日等主要經濟體製造業恢復擴張態勢，企業投資與消費動能持續回溫，中國大陸兩會決議擴大財政支出並強化內需，IMF將今年全球經濟成長率預估由3.1%上調至3.3%，至於國內方面，人工智能科技應用與出口動能強勁，傳統產業外銷接單穩步回溫。黃建智說，至於在鋼鐵市場方面，由於中東戰火加劇，地緣政治動盪，國際原油價格驟漲突破每桶100美元，致帶動海運費與能源成本上揚，推高大宗商品價格，鐵礦砂價格上漲至每公噸110美元左右，而冶金煤行情則在每公噸220至230美元區間，煉鋼成本持續攀高。至於中國大陸推動碳排放總量和強度雙控制度，同時管控高耗能、高排放項目，加快淘汰落後產能，今年1、2月份粗鋼產量同比減少約3.6%，供應面轉趨緊俏。黃建智指出，年初以來，美國鋼廠Nucor連續9週調漲熱軋售價，帶動當地行情累漲60至70美元，穩定站上每公噸1100美元，創近兩年新高，而歐洲熱軋行情累漲70至80美元站上每公噸800美元，另外，日本鋼廠國內第2季每公噸提漲10000日幣(約63美元)，中國寶鋼4月份內銷盤價每公噸調漲200人民幣(約29美元)，1月至今累計漲幅達400人民幣(約58美元)，國際鋼價漲勢持續走強，引領鋼鐵市場重回上行趨勢。黃建智並指出，鋼鐵市場動能顯著好轉，下游積極回補庫存，國內各鋼品流通行情連袂上漲，該公司為順應國際鋼價與國內流通行情漲勢，並在確保國內鋼鐵產業競爭力，以及合理反映煉鋼成本上揚，乃決定全面調高今(115)年4月及第2季鋼鐵盤價。