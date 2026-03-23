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▲網紅雪碧近日砲轟賓賓哥是假公益、根本是在欺負弱勢，甚至寫歌Diss他。（圖／雪碧臉書）

賓賓哥遭指假公益 反嗆雪碧「法院認證小三」

賓賓哥遭影射喊告 經紀人發聲明：絕不寬貸

▲針對雪碧以歌曲進行影射與攻擊一事，賓賓哥透過經紀人表示「後續不排除採取法律行動」。（圖／雪碧IG ＠sprite0719ss）

網紅「賓賓哥」（本名江建樺）近來遭網紅雪碧寫歌Diss，砲轟他是假公益、根本是在欺負弱勢，對此賓賓哥今天爆氣發文，表示原本不知道對方是誰，結果上網Google一查竟然是「法院認證小三」。針對雪碧以歌曲進行影射與攻擊一事，賓賓哥透露「後續不排除採取法律行動」，不容許他人扭曲與抹黑。賓賓哥與雪碧隔空互槓，今（23）日發文提到有位自稱擁有「上帝視角」的女士，跑來對他協助的個案指手畫腳。賓賓哥說：「本以為是哪方神聖降臨，結果上網Google一查笑出來，竟然是『法院認證小三』雪碧！」賓賓哥忍不住反擊，除了狠酸雪碧是「法院認證的小三」，還嗆她自封上帝不僅冒犯專業，更是褻瀆信仰。雪碧則寫歌DISS賓賓哥，歌詞提到：「公益的無恥，公益的無恥。笑得多真誠，披善皮，做狠事。嘴救人，手牟利，吸血上位，還說正義，新聞能買，全都設計，無恥，公益的無恥，這不是善，this a your game.」針對雪碧以歌曲進行影射與攻擊一事，賓賓哥透過經紀人嚴正表示，任何未經查證之言論與惡意影射，均已進行蒐證，後續不排除採取法律行動。「若仍持續以網紅身分操作輿論、損害名譽，將依法追究責任，並寄發律師函，絕不寬貸」。賓賓哥先前爆出違反《公益勸募條例》的風波，事後新北市政府發出多份公文，認證他根本沒有違法。委任律師也發出聲明，賓賓哥是經過訪視後針對「特定個案」送暖，這在法律上屬於「私益」，根本不適用《公益勸募條例》。