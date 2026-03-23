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美國總統川普在21日對伊朗祭出48小時開放荷姆茲海峽的最後通牒後，川普今（23日）突宣佈已與伊朗進行良好且富有成效的對話，將暫緩對伊朗能源設施的攻擊。伊朗官媒稱，德黑蘭否認有與華府進行任何對話。川普21日對伊朗發出最後通牒，要求德黑蘭在48小時內重新開放荷姆茲海峽，否則美國將打擊並徹底摧毀伊朗發電廠。川普今在自家社群Truth Social發文，「我很高興地報告，在過去兩天裡，美國和伊朗就徹底解決我們在中東的敵對行動進行了非常好的、富有成效的對話，根據本週將繼續進行的深入、詳細和建設性的對話的基調和語氣，我已經指示戰爭部推遲對伊朗發電廠和能源基礎設施的任何軍事打擊，為期五天，但前提是正在進行的會議和討論取得成功」。CNN報導，伊朗多家官媒引述伊朗外交部說法，德黑蘭否認與華府有進行任何對話，並駁斥川普的說法，稱川普是為降低能源價格，並為軍事計劃爭取時間，「過去沒有談判，現在也沒有談判，這種心理戰既不會讓荷姆茲海峽恢復到戰前狀態，也不會讓能源市場恢復和平」。伊朗官媒邁赫爾通訊社報導，伊朗外交官表示，「一些地區國家提出了緩和緊張局勢的倡議，我們對所有這些倡議的回應都很明確，我們不是發動這場戰爭的一方，所有這些請求都應該轉交給華盛頓。」