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日前總統賴清德宣布重啟評估核二、核三廠，引起外界討論。國民黨立委謝龍介去年就說賴清德2027年前重啟核電，被網友讚根本先知，果然「一生監督你一人」，謝龍介臉書表示，當時預測時還跟網友打賭在直播吃三碗牛肉麵，並說自己不是先知「只是太了解賴總統」。謝龍介表示，核三廠2號機去年除役，賴清德已對民進黨「非核家園」神主牌與前總統蔡英文的政策有所交代，在藍白通過《核管法》的法治基礎下，順勢重啟核電合情合理。再者，台灣近年半導體與AI產業蓬勃發展，企業擴廠電力需求勢必大增，若持續仰賴燃煤或綠能，今年夏天恐難逃缺電窘境。賴清德在維持產業競爭力與穩定供電的壓力下，重啟核電已是不得不為的決定。對於這種轉向，謝龍介感嘆「早知如此，何必當初」，去年直接讓核三廠延役的話，可以少虧損1兆8000億元，他對賴清德喊話，既然決定擁抱核電就要誠實以對，把精力放在維護核能安全上，對社會與人民不應再有更多藉口。