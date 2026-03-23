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紅茶巴士陸配老闆娘落淚道歉了！最新道歉影片曝光

▲連鎖飲品品牌「紅茶巴士」老闆娘王茹日前於社群平台分享「陸配創業成功學」，卻意外引發網路筆戰。（圖／紅茶巴士臉書）

▲吳楷鈞最後也表示：「這一次最對不起的就是加盟店夥伴，因為我們的不當發言，連累到你們了」。（圖／threads＠ruby_building）

紅茶巴士老闆娘王茹近期在社群上分享「陸配創業」心得，卻因為與網友筆戰，怒嗆「青鳥多曬曬太陽吧」，結果掀起抵制聲浪。事件輿論發酵之後，今（23）日王茹與創辦人老公吳楷鈞一起透過影片親口道歉，王茹更一度哽咽落淚。今（23）日紅茶巴士創辦人吳楷鈞與老婆王茹在社群Threads上發出新道歉影片，強調：「對於這次太太的不當發言，在此向社會大眾，說聲抱歉對不起」。關於網路上質疑是否有中資疑慮，創辦人吳楷鈞也解釋：「紅茶巴士是100%台資，在台灣創立的品牌」。至於筆戰的部分，吳楷鈞則說明，「太太的影片發布之後，有很多人針對她中配的身份，留了很多不好聽的字眼，她也在第一時間，把這些留言隱藏掉，所以大家在截圖轉發的時候，並不會看到那些隱藏掉的留言，那不管怎麼樣，她都不應該在上面，用這樣子的詞語來回覆大家。」吳楷鈞也表示，「太太嫁來台灣這7年，她也真的很喜歡台灣，不管在各方面，她也都會分享台灣哪裡好的地方。」陸配老闆娘王茹也哽咽道歉：「再次跟大家道歉，因為我的無知，跟不良發炎造成了我們所有團隊夥伴、大眾的困擾」，隨後90度鞠躬道歉。王茹表示，自己以後會認真反省，認真了解台灣各種文化，「也請大家給我一次機會，包容我這次的無知」。吳楷鈞最後也表示：「這一次最對不起的就是加盟店夥伴，因為我們的不當發言，連累到你們了」。