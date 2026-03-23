我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新北市長參選人李四川近日被翻出與天道盟天和會副會長游象賢的合照，引發外界質疑和地方人士有私交，游象賢之子、現任國民黨新北市議員游輝宂第一時間澄清自己的父親沒加入幫派，只是角頭，反被質疑根本提油救火，今（23）日再度解釋只是電影梗，晚間游象賢更在臉書發文，貼出與綠營大老同框照，回嗆「那時候怎麼沒說我是黑道」。隨著輿論延燒，游輝宂再度出面澄清，表示所謂「角頭說」只是借用電影用語形容，這樣講大家比較容易明白，並非指父親有幫派身分，強調父親從未加入任何組織，也沒有與幫派有直接關係，並為用詞不當致歉，試圖平息外界負面聲浪。游象賢也在今（23）日晚間，臉書連發多篇貼文反擊，貼出與綠營人士如謝長廷、游錫堃同框參與拜拜活動的照片，質疑過去未被貼上黑道標籤，如今卻因政治立場不同遭到抹黑，直言「立場不同就可以抹黑本人？」盼外界停止炒作他與李四川的關係，讓風波早早落幕。