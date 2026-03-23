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衛武營國際音樂節今年進入第五屆，將於4/10至4/19登場。本屆由國際知名作曲家陳銀淑（Unsuk CHIN）續任藝術總監，策劃了一系列涵蓋管絃樂、室內樂、獨奏會、多媒體跨界演出及紀錄片放映的精彩節目。衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營國際音樂節邁入第五年，今年我們邀請到勇於挑戰框架的藝術家們，為衛武營注入無窮的創意。從駐節作曲家迪特．阿曼那充滿動能的協奏曲，到張玹打破觀演界線的《眾人協奏曲》，以及康倫．南卡羅超越人類極限的自動鋼琴音樂，我們試圖挑戰既有的聆賞形式。同時，透過邀請如尤森兄弟、漢娜—伊莉莎白．穆勒等國際頂尖音樂家，以及衛武營當代樂團對音樂的持續深耕，我們期許這裡不僅是展演的舞台，更是孕育新聲音的搖籃，讓觀眾在衛武營遇見音樂的驚喜與奇蹟。開幕音樂會《從布拉姆斯到阿曼》將於4/10率先登場。4/10至4/12臺灣作曲家張玹的《眾人協奏曲》，將是國內前所未見，融合大型互動感應聲音裝置，以及AI空間流動感測（AI Crowd Dynamic Analytics）的「參與式作曲劇場」。此外，本屆音樂節將於4/11放映紀錄片《自動鋼琴大師：康倫．南卡羅》，並舉辦映後座談。多樂器演奏家謝爾蓋．馬洛夫（Sergey MALOV）將帶來罕見的「肩式大提琴」，4/11演出《巴赫：三百年的孤寂》，重現巴洛克時期的獨特聲響並結合電子即興。備受臺灣樂迷喜愛的荷蘭雙鋼琴兄弟檔盧卡斯及亞瑟．尤森（Lucas & Arthur JUSSEN）將三度造訪衛武營，於4/12獻上莫札特、舒曼至當代作曲家約格．魏德曼的跨世紀曲目，展現絕佳默契。由臺灣頂尖音樂家組成的衛武營當代樂團，將在指揮尚—菲利普．弗爾茲（Jean-Philippe WURTZ）帶領下，呈現4/16《音樂謎題與遊戲》及4/18《新與舊》兩場音樂會，並邀請新生代木笛演奏家邱聖芳同台演出，也將世界首演臺灣作曲家林佳瑩的委託創作。德國新生代抒情女高音代表漢娜—伊莉莎白．穆勒（Hanna-Elisabeth MÜLLER）則將於4/17舉辦獨唱會《愛戀與慕光：藝術歌曲之夜》，演繹舒曼、普朗克、理查．史特勞斯等人的作品。壓軸的閉幕音樂會《最後四首歌》於4/19舉行，由簡文彬指揮高雄市交響樂團，攜手女高音穆勒獻唱理查．史特勞斯晚年絕筆《最後四首歌》，並演繹布魯克納莊嚴宏偉的第六號交響曲，以及梅湘充滿宗教冥想的《被遺忘的奉獻》。「2026衛武營國際音樂節」多檔節目票券熱賣中，詳細購票優惠與節目資訊，請至衛武營官網查詢。