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美國總統川普21日要求伊朗在48小時內完全開放荷姆茲海峽，否則將摧毀伊朗的發電廠，伊朗隨即揚言針對海灣地區能源設施報復。最後期限將至，川普23日突宣布已與伊朗進行良好且富有成效的對話，將延後5天對伊朗核電廠的攻擊。受此影響，美股23日開盤，三大股指上漲，道瓊工業指數上漲829點，漲幅1.8%，標普500指數上漲1.4%；那斯達克指數上漲1.6%。至截稿時間，WTI西德州石油期貨下跌7.66%或7.52美元，跌至每桶90.71美元；布蘭特原油期貨下跌8.26%或9.27美元，跌至每桶102.92美元。CNBC報導，在美國總統川普表示美國和伊朗已經舉行了會談，並且他將停止對伊朗發電廠和能源基礎設施的襲擊之後，股市上漲，這讓投資者看到了希望，認為導致油價飆升並引發全球經濟衰退擔憂的中東衝突即將結束。在川普發文後，道瓊指數期貨一度飆升超過1000點。國際基準布蘭特原油價格也下跌超過8%。但伊朗官媒發聲駁斥，稱沒有與美國進行直接對話，受此影響期貨價格從最高點回落。KKM Financial創始人兼首席執行官、Essential 40股票ETF（ESN）經理基爾伯格（Jeff Kilburg）表示，由於伊朗衝突，股市終於找到了擺脫巨大不確定性和嚴重超賣狀態的途徑，如果這最終能成為中東和平的基礎，股市可能會重回歷史高點。B. Riley財富管理公司首席市場策略師霍根（Art Hogan）表示，市場一直渴望任何利好消息，而這至少表面上看來是我們能期待的最好消息。如果我們能看到能源價格出現任何下行壓力，市場就像一根蓄勢待發的彈簧，渴望找到上漲的理由。