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美國總統川普（Donald Trump）21日對伊朗祭出最後通牒，但在最後期限前稱與伊朗進行溝通，暫緩對伊朗能源設施攻擊，不過遭伊朗官媒駁斥。川普受訪時表示，不清楚伊朗在說什麼，伊朗非常渴望達成協議，美國也派出代表與伊朗方談話。川普23日接受CNBC電訪，「我們非常希望與伊朗達成協議。」隨後又與福斯商業新聞（Fox Business）主持人瑪麗亞．巴提羅莫（Maria Bartiromo）進行通話。巴提羅莫轉述，川普在電話中親口表示，「伊朗非常渴望達成協議（Iran wants to make a deal badly）」，且強調雙方對話一直在持續進行中。對於伊朗官媒否認雙方有接觸，川普不以為然地說，不清楚伊朗官方媒體在說什麼，「或許是因為我們摧毀了他們太多基礎設施，導致他們資訊不透明」。川普並透露説美國對於達成協議很有誠意，「事實上，最近一次談話就發生在昨晚」，證實他的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）以及女婿庫許納（Jared Kushner），已在週日晚間與伊朗方代表進行深入交談。川普在機場接受媒體聯訪時也再次證實，美國兩位特使進行會談後，美國與伊朗雙方達成重大共識，「我們拭目以待，我認為談判進行得非常順利」，並補充説是伊朗發起談判，「我認為，如果他們能堅持下去，就能結束這個問題、這場衝突，而且我認為會從根本上解決問題。」川普證實美方代表是魏科夫和庫許納，但對於伊朗方代表的身份語焉不詳，僅說是一位高層人物，稱美軍已經消滅了伊朗第一階段、第二階段以及第三階段的大部分領導層，「現在面對的是一位我認為最受尊敬的領導人，你知道，這有點棘手，他們——我們已經消滅了所有人」，補充説不是最高領袖穆吉塔巴，不知道他是否還活著。川普強調，「他們非常想達成協議。我們也想達成協議」，週一將進行更多電話溝通，隨後很快將舉行面對面會晤，「我們先進行五天的觀察期，看看情況如何。如果進展順利，我們最終就能解決這個問題。否則，我們就繼續瘋狂轟炸」。他也重申，任何協議都會要求伊朗不能擁有核彈、核武器，同時也要求由美國接收伊朗的濃縮鈾。