我是廣告 請繼續往下閱讀

馬英九文教基金會人事風波持續，二月底執行長蕭旭岑與王光慈離職，隨後證實由前台北市立大學教授戴遐齡接任執行長，今（23）日基金會現任執行長戴遐齡表示，基金會已正式委請律師，針對過往發生嚴重違反財政紀律的情事進行整理，對此，蕭旭岑強調他和同事在基金會的一切作為，皆有向馬前總統報告並經其同意後辦理，一切程序合法且符合紀律，呼籲董事會應深入了解實情。前總統馬英九的聲明中，強調戴遐齡「人品端正、操守清廉」，並跟蕭旭岑跟王光慈兩人切割。基金會如今再發聲明表示，因外界人士不明事實，許多報導內容妄自揣測，不符事實，秉持「勿枉勿縱」的原則以釐清真相。大刀闊斧的整頓行動，基金會將會透過法律途徑，解決過往遺留的財務爭議。國民黨主席鄭麗文表態挺蕭旭岑，表示在第一時間、過年前就知道，也是很心疼蕭旭岑，蕭旭岑一心一意就只是要保護馬英九、顧全大局。直言此次人事風波是「有心人士」刻意操作，點名背後的始作俑者是長期對國民黨造成傷害的藍營人士，批評這是其慣用的鬥爭風格。