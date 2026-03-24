我是廣告 請繼續往下閱讀

林欽榮北檢作證無保請回 稱容積率增至840%時已卸任不知情

證實京華城案「柯文哲都知情」 林欽榮：多給1平方公尺都是圖利

柯文哲轟亞灣20%容積獎勵雙標 林欽榮駁：依法授權核定

遭柯文哲指控說謊做偽證 林欽榮批他蓄意抹黑證人

台北地檢署於2024年底偵結京華城案，認定前台北市長柯文哲涉收賄1710萬元、圖利百億及侵占政治獻金，重求刑28年6月。案件進入法院審理後，昔日市府左右手、前北市副市長林欽榮2025年5月出庭作證與柯文哲開撕，證稱柯曾於2018年交付親筆信交辦「小沈陳情書」，對容積爭議全知情，直言「多給一平方米都是圖利」，但他也遭柯文哲反擊，質疑他目前服務的高雄亞灣案同樣創設20%容積獎勵「雙標」、「自創法令」，柯更於同年8月當庭指控其「做偽證、鬼打牆」。面對柯文哲一方炮火猛攻，儘管林欽榮多次發聲澄清反駁，但他的證詞儼然讓已讓自身，淪為箭靶。台北地檢署2024年9月11日以證人身分傳喚前副市長林欽榮，訊問兩小時後無保請回。林欽榮先前已發出聲明，強調任內堅守市民權益並與都發局立場一致，。他表示當時審查委員皆一致通過該決議，至於後來容積率暴增至840%的爭議，因其早已於2018年底卸任，對後續發展完全不知情且未曾干預。2025年5月15日 林欽榮京華城證人身分出庭，指稱京華城容積案「於法無據」，並揭露。林欽榮強調，，直言「即便多給1平方公尺都是圖利」「unbelievable！」，認為最終核定的方案完全不合法，更不具備社會公益與公平性。柯文哲於庭後在臉書火力全開，指出，反問他口中的「多1平方米都是圖利」標準何在；，痛批其行徑與彭振聲無異。柯文哲更批評林欽榮無視專業公務員與前任局長丁育群「細部計畫可創設容積」的實務見解，根本是「自創法令」、「一派胡言」，專業性已蕩然無存。對於被指「雙標」林欽榮反擊指出，。林欽榮解釋，亞灣地區早在2002年就依法公告為都市更新地區，本就享有最高1.5倍的容積率使用，2025年8月28日京華城案再度開庭，柯文哲當庭痛批林欽榮「再次說謊，做偽證」，質疑林自稱訴訟中不能變更計畫，卻在任內受理應曉薇陳情並送都委會審議，更直言林欽榮隔日發聲反擊，強調當時是通盤檢討的公開展覽程序，任何人皆可依法提意見而非私下關說，且都委會最終並未採納京華城訴求。林欽榮重申，其專業見解與內政部及監察院一致，認為柯文哲的偽證指控是「蓄意抹黑證人的明確證據」。