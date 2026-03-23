我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委李貞秀國籍爭議持續延燒，近日她在臉書發文感嘆「善良必須有鋒芒」，並點名多位立委是「無知雙寶」與「小朋友」，但有網友直接在貼文下方留言怒嗆水準低，讓李貞秀火大反擊「難道中配都得跟妳媽一樣永遠只配在基層？」讓政治工作者周軒看了忍不住大酸，李貞秀根本是「開油罐車來了」。該名網友提到「我媽媽是基層辛苦工作默不作聲的中配，連她都有乖乖去辦註銷戶籍才領證，你做了什麼？」質疑李貞秀仗著權勢發言，卻沒看到許多中配因她的言論在職場遭到排擠，口口聲聲說為了民眾權益，實際上卻根本不在乎。沒想到李貞秀卻直接留言回嗆，自己在第一線承受壓力，「今天打你媽媽，明天就是你了。難道所有的陸配都得跟妳媽媽一樣永遠都只配在基層？」一句只配在基層，讓這名網友炸鍋，翻出法條指出《兩岸條例》在馬政府時期已大幅放寬中配權益，「我們」拿了台灣許多紅利，若安分工作沒人會說話，但李貞秀非要踩政治與國安紅線，行為堪稱「恩將仇報」與「不識時務」。最後不忘喊話李貞秀，若未來民意導致中配權益縮限，這份「鍋」肯定要由李貞秀承擔。對此，李貞秀再度留言表示「你自己願意當二等公民是你的事，請不要拉其他人陪。」