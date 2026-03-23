我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人黃暐瀚今（23）日在直播節目中，提到有網友不滿他與《美麗島電子報》董事長吳子嘉，在節目中評論鄭麗文時的說法，留言酸「鄭麗文拖垮國民黨，你不是要高興才對？」黃暐瀚表示「我要高興什麼？」強調這樣的思維，正是問題所在。黃暐瀚指出，作為最大在野黨的中國國民黨，若總統大選一輸再輸，甚至連地方選舉表現也不如預期，長期下來將失去重返執政的可能。他質疑，一個沒有輪替希望、無法對執政黨形成壓力的在野黨，如何監督政府、讓執政者保持警惕與清廉，這正是他反覆強調的「國家意識」，意指在野黨，應從國家整體利益出發，思考什麼該做、什麼不該做，而非僅以政黨勝敗為出發點。黃暐瀚以民主政治為例，指出政黨能夠正常輪替，才是全民之福；若在野黨無法自我檢討、修正路線，終將被主流民意淘汰。他直言，期待競爭對手「爛掉」是政客思維，但一般民眾應該期待的是政黨良性競爭、國家穩定發展，讓人民安居樂業，「政黨意識」與「國家意識」的差別，正是當前政治討論中最需要被正視的關鍵。