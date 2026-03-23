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春節期間爆出公車駕駛涉毒事件後，北北基地區客運業者與工會加快補強管理機制。台北、首都、三重及大都會客運企業工會23日開會後決議，將針對所屬駕駛及相關員工全面辦理一次尿液篩檢，後續也將建立不定期抽檢制度，希望從制度面加強把關，回應外界對公共運輸安全的疑慮。會中拍板，相關客運公司除先進行一次全面性尿液檢測外，未來也將針對異常行為或可疑情況，啟動隨機與不定期檢驗，希望及早發現潛在風險，降低事故發生機率。工會表示，這項作法是因應社會對公共運輸安全的高度關注，盼透過更具制度性的管理措施，強化駕駛把關。新北市交通局長鍾鳴時表示，公共運輸安全關係到市民生命財產，對毒駕、酒駕行為絕對零容忍。依現行規定，原本每年至少就要辦理一次定期檢驗，這次業者主動提出全面檢測方案，並規劃由專業醫療機構協助執行，也顯示業界希望進一步提升安全管理的態度。對於工會提出後續不定期抽檢與隨機檢驗機制，鍾鳴時也表達支持，認為若能透過勞資雙方合作，建立更完整的預警與通報制度，將有助提前掌握異常情況，降低營運風險。