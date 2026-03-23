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悲報！成人社群平台OnlyFans董事Leonid Radvinsky因癌症過世，享年43歲。Radvinsky身世神秘，出身於烏克蘭，曾創辦色情網站，在2018年收購Only Fans母公司，身家預估新台幣1200億。綜合路透社等外媒報導，OnlyFans發言人23日發聲明表示，「我們懷著無比沉痛的心情宣布Leo Radvinsky的去世。Leo在與癌症長期抗爭後安詳離世。他的家人希望在這個艱難的時刻能夠保有隱私。」Leonid Radvinsky是烏克蘭裔美國企業家，主修經濟學，擁有程式開發背景，為人十分低調，曾於2004年創辦色情網站MyFreeCams.com，2018年買下OnlyFans母公司enix ⁠International Limited，成為Only Fans董事及最大控股股東。OnlyFans在2016年由英國企業家Tim Stokely創辦。在Radvinsky主導下，OnlyFans轉型為允許創作者直接向粉絲收費的訂閱經濟模式，改變成人內容產業的運作方式，在疫情期間，大量創作者轉向線上變現，推動OnlyFans迅速崛起，成為全球現象級平台。Radvinsky在2024年靠OnlyFans股息分紅就賺進7.01億美元（約22億新台幣），2025年身價預估約高達38億美元（新台幣約1200億）。Radvinsky在去世之前，仍持續洽談出售OnlyFans事宜，路透社1月也曾報導OnlyFans正考慮將多數股權出售給投資公司Architect Capital，該筆交易對公司估值約為55億美元（約1755億新台幣），其中已包含公司債務部分。Radvinsky生前曾表示，若OnlyFans成功出售，他打算將大部分財富捐出，但如今交易進程和股權安排恐怕都需要重新調整。