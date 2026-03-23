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隨著越來越多民眾透過網路搜尋症狀、比較療程與取得用藥資訊，錯誤醫療訊息也在數位平台上快速擴散。衛福部表示，面對不實廣告、AI生成假醫師內容、網路偏方等問題，未來將與數發部合作，建立快速下架機制、申訴檢舉管道，以及高風險醫療資訊的安全提醒制度，強化數位時代的醫療資訊治理。衛福部醫事司司長劉越萍23日指出，現階段已有超過7成民眾會透過網路接觸健康與醫療資訊，包括查詢疾病症狀、自我診斷、了解藥物與治療選項等。從國外資料來看，超過半數民眾每周至少會接觸一次健康錯誤訊息。這類訊息若持續擴散，可能導致民眾延誤就醫、誤信偏方、接受無效治療，甚至對專業醫療人員失去信任，進一步引發不必要恐慌，對整體醫療體系也可能造成傷害。劉越萍指出，目前常見的錯誤醫療資訊大致可分為4類，包括誇大或不實的醫療廣告、AI生成的假醫師或假專業內容、健康迷思與網路偏方，以及以資訊包裝、實則具誤導性的偽裝型內容。尤其在新型社群媒體與生成式AI普及後，醫療廣告與一般內容的界線愈來愈模糊，也讓監管難度大幅提高。她坦言，雖然現行已有醫療法、醫師法及食品安全衛生管理法等法規可作為取締依據，但面對網紅業配、案例分享、跨平台社群貼文、境外內容以及AI生成素材等新型態傳播方式，現有法律在數位場域的適用性已明顯不足，形成監管灰色地帶。因此，衛福部後續將朝幾個方向補強，包括完善醫事法規在數位環境中的適用方式、強化跨部會合作，並建立社群貼文與AI生成內容的執法判斷標準。同時，也將規劃快速下架機制、申訴與檢舉管道，針對用藥、急症處理等高風險醫療資訊增設安全提醒，降低民眾誤信錯誤內容的風險。