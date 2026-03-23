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中華航空升級長程航線機上服務，推出全新版本旅行包，這次首度找來紐約時尚品牌Marc Jacobs與丹麥設計品牌FRAMA合作，從包款造型到內容物配置都重新調整，主打不只是在機上使用，也希望旅客下機後仍能繼續帶著用，讓旅行包從備品進一步變成兼具實用與風格的日常單品。華航表示，這次新款旅行包將先從3月28日布拉格航線開始亮相，之後自5月起再擴大至美洲、歐洲及澳洲等長程航線。此次合作也是Marc Jacobs與FRAMA首度登上航空公司旅行包設計。前者以都會感與潮流辨識度見長，後者則主打北歐簡約與「Mindful Living」生活哲學，兩個品牌風格不同，但都強調設計感與實用性。在艙等配置上，豪華商務艙此次推出兩款不同包型。台北出發航段採用Marc Jacobs經典Vanity Bag概念，運用沉穩皮革色調，呈現較低調內斂的質感；回程航段則改以The Snapshot為靈感，選用雲霧白色系，帶出輕盈明亮的視覺感受，也呼應新一年度流行色趨勢。豪華經濟艙則走更活潑年輕的設計路線，融入Marc Jacobs招牌元素，搭配檸檬黃與里昂藍等鮮明配色，希望營造更具層次感的旅行印象。兩款包型都附有Marc Jacobs品牌眼罩與整線器，強化實用性與品牌識別。內容物方面，華航也針對不同艙等做出升級。豪華商務艙除配置FRAMA保養品外，還加入護手霜、護唇膏、竹製環保潔齒組、口腔噴霧與折疊鏡梳等用品，並納入多插頭萬用快充充電線、手機掛繩等3C配件，方便旅客在旅途中補充電力與整理隨身裝置。FRAMA護手霜則採Herbarium香氣，以木質及辛香調為主軸，強調植物保存與身心平衡概念。至於豪華經濟艙，除了保養品容量同步升級，也新增同色系折疊拖鞋，進一步補強旅途舒適度。整體來看，這次新旅行包已不只是傳統的機上備品組合，而是朝更完整、可重複使用的旅行配件方向調整。除旅行包更新外，華航也預告，後續將持續優化機上服務，包括導入新的影音娛樂內容，如Disney+原創影集等節目，同時調整豪華經濟艙用品與餐飲規格，逐步提升不同航線與艙等的整體搭乘體驗。