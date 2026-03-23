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近期社群平台上不時出現旅客求助貼文，希望其他台灣人幫忙把遺落在國外的行李帶回台灣。不過，對於這類「順手幫忙」的請託，旅遊達人提醒，跨國攜帶他人行李風險極高，若行李內夾帶違禁品、毒品或未申報物品，一旦在海關被查獲，法律責任恐怕會落在實際提著行李過關的人身上。臉書粉專「發現心樂園」指出，最近在Threads上經常看到有人發文，希望網友協助從日本把行李箱帶回台灣，理由多半是裡面只有小朋友衣物或免稅商品，看起來似乎只是單純幫個忙，但這樣的做法其實暗藏相當大的法律風險。發現心樂園提醒，很多人出於熱心，可能會認為只是舉手之勞，不會有太大問題，但真正的關鍵在於，沒有人能百分之百確認別人的行李裡到底裝了什麼。若裡面夾帶管制物品、違禁品，甚至毒品，就算當事人聲稱並不知情，到了海關或司法程序中，也未必能因此免責。粉專更直言，海關查驗時，最直接面對法律責任的，往往就是實際攜帶行李入境的人。換句話說，即使行李不是自己的，在法律上也不代表可以完全切割責任，因此不應輕忽這類代帶行李的請求。至於若真的在國外買太多、行李無法一併帶回，粉專建議，其實可以選擇透過當地郵局寄送回台，例如在日本就可利用郵寄方式處理，既相對便利，也能降低不必要的風險。