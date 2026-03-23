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美國總統川普（Donald Trump）23日表示，荷姆茲海峽有機會在短期內重新開放，並進一步提出美國伊朗共同控制的構想，「也許是我，和伊朗的最高領袖，現在的或下一任的人選」。川普23日上午接受CNN專訪，並在離開佛州棕櫚灘前，在機場向記者發表談話。川普表示，美國正在與伊朗政權中的一位「高層人士」進行對話，試圖結束戰爭，但這並非伊朗新任最高領袖穆吉塔巴。川普透露，美國和伊朗已達成 15 項協議，其中包括德黑蘭承諾不擁有核武器。對於荷姆茲海峽何時才能開放，川普表示，如果與伊朗的談判繼續順利進行，海峽很快就會開放，「它將由我們共同控制，我和最高領袖，無論現任最高領袖是誰，或下一任是誰。」川普直言，伊朗會發生一場非常徹底的政權更迭，因為衝突初期的襲擊已導致多位高階領袖喪命，但也暗示週末的雙方會談有望緩和衝突，「我們正在和一些人打交道，我覺得他們非常理性、非常可靠，他們內部也都清楚為人，他們備受尊敬，也許其中就有我們一直在尋找的人選」。