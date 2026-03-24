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民眾黨主席柯文哲涉京華城及政治獻金相關爭議持續延燒，其中一名關鍵人物、綽號「橘子」的貼身祕書許芷瑜，在檢方偵辦過程中出境未歸，已遭發布通緝。這名長期低調、卻深居核心位置的幕僚，從幕後行政人員一路進入權力中樞，其角色定位也成為外界關注焦點。據了解，許芷瑜與柯文哲關係密切，甚至被指具有一定親屬淵源。她早年並非政治明星型幕僚，而是從行政支援、行程安排等基層工作做起，逐步累積信任。在柯文哲市長任內及後續政治布局中，許芷瑜長期負責對內外聯繫、行程調度與重要訊息傳遞，被視為少數能直接接觸決策核心的幕僚之一。隨著柯文哲政治版圖擴大，許芷瑜的角色也被外界形容為「貼身管家型幕僚」，不僅掌握行程，更涉及人脈溝通與訊息節點。部分報導指出，她在團隊中具備高度信任基礎，甚至在特定情境下，能代為處理敏感聯繫事項，使其逐漸被視為權力運作中的重要環節。然而，在檢調針對相關金流與政治獻金展開調查後，許芷瑜在案件中的定位開始出現變化。檢方認為，她可能涉及資金流向的聯繫與處理，甚至掌握部分關鍵細節，其說詞對釐清整體金流結構具有重要性。也因此，她被視為可能影響案情發展的關鍵人物之一。就在檢方動手偵辦期間，許芷瑜卻被發現已出境，之後未再返台。檢方認定其有逃亡之虞，依法發布通緝，並持續透過司法互助等方式追查其行蹤。對於一名被認為掌握關鍵資訊的人員突然離境，也讓整體案情增添不確定性。不過，對於「橘子」的角色定位，柯文哲方面則提出截然不同的詮釋。柯文哲多次對外強調，許芷瑜僅是負責行政與行程的助理，並未參與決策，也未掌握實質金流，外界將其形容為「關鍵人物」是過度放大。他並質疑檢方辦案方向，認為相關說法帶有政治操作意味。在兩種版本之間，「橘子」的真實角色仍待釐清。一方認定其為可能串聯金流與人脈的重要節點，另一方則強調其僅為行政支援角色。從一名低調幕僚走入權力核心，再到成為通緝對象，許芷瑜的身影，正成為這起案件中最關鍵卻也最缺席的一塊拼圖。