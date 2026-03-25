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▲「博弈教父」陳盈助的親信邱清章出庭作證，對於2022年交給柯文哲300萬現金時是否當場回報，與民眾黨周芳如說法相反。（圖／記者劉松霖攝）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城及政治獻金案即將進入判決階段，其中一段「在台北市長辦公室踩飛輪收300萬元」的情節，雖未被列入起訴範圍，卻因證人供述與當事人說法出現落差，持續成為外界關注焦點。回到事件本身，關鍵發生在2022年柯文哲卸任市長前夕。當時由競辦主任周芳如負責籌設卸任後的新辦公室，並透過人脈尋求資金支持。依證人邱清章說法，他與「博弈大亨」陳盈助為多年友人，在周芳如請託下轉向陳募款，對方同意後，將新台幣300萬元現金交由邱代為轉交。邱清章於2022年10月24日前往台北市政府，經安排單獨進入市長室。他在庭上證稱，當時柯文哲正在踩飛輪運動，他將裝有300萬元的紙袋放在茶几或地面後離開，過程中幾乎沒有對話，僅聽到柯簡單回應「謝謝」或「好好好」。邱也表示，當下並未告知該筆款項實際來源為陳盈助，只留下基金會名片。對於這段過程，柯文哲則透過臉書與專訪提出不同詮釋。他強調，該筆款項「是捐給柯文哲本人」，並非他人資產，因此不存在侵佔問題；且「那一筆錢也不是我去募來的」，只是對方主動支持，「捐錢的人都希望老闆知道」。柯指出，當時並不知資金來源來自陳盈助，收下後已立即交由周芳如統籌處理，自己未再經手或過問。柯文哲也批評，檢方反覆聚焦「是否在踩飛輪」、「有無對話」等細節，是刻意營造畫面效果，進而「硬扣侵佔、入人於罪」，並質疑整體偵辦帶有輿論操作成分。然而，對於該筆300萬元的性質，外界仍有不同聲音。律師林智群公開表示，「公務員就是不能收錢」，認為即使有各種說法，仍難迴避公職身分與收受金錢之間的法律界線問題。前議員王浩宇則質疑資金來源背景，直言「你不是乾淨清廉？怎麼拿這種錢」，並指若未依法申報，恐涉及公益侵占等刑責。另一方面，從柯文哲與辯護立場來看，關鍵仍在於資金性質與處理方式。柯方主張該筆款項屬於個人捐助，並已交由相關人員運用，應從政治獻金或個人資金角度檢視，而非直接推論為不法所得；檢方則持續釐清該筆金流是否涉及未申報，或與特定用途、時序存在關聯。隨著案件進入判決階段，相關事實與法律評價，仍有待司法進一步釐清。