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美國總統川普突然宣布，把針對伊朗發電廠的攻擊行動押後5天，加上有以色列高級官員透露，伊朗和美國高層本週稍晚將在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德會晤，投資人普遍認為中東局勢正在降溫，美股週一「報復式反彈」，道瓊工業指數盤中一度大漲1100點，雖然收盤時漲幅收窄至631點，但國際油價也暫時跌回每桶百元（美金）以下。綜合《CNBC》等外媒報導，原本伊朗戰事因為川普祭出所謂的48小時通牒而越趨緊張，川普揚言將攻擊伊朗的發電廠，伊朗則反嗆要攻擊美國、以色列在波斯灣地區的基礎設施，包括能源和海水淡化設施。現在隨著川普宣布把原定的伊朗發電廠攻擊行動押後5天，並透露已與伊朗高層商談（儘管伊朗官媒否認），投資人燃起希望，認為這場導致油價飆升、引發全球經濟衰退擔憂的中東衝突即將結束。23日收盤，美股道瓊工業指數上漲631.00點或1.38%，收46208.47點；標普500指數上漲74.52點或1.15%，收6581.00點；科技股為主的那斯達克指數上漲299.15點或1.38%，收21946.76點；費城半導體指數上漲102.52點或1.34%，收7773.13點。油價部分，當天WTI西德州原油（WTI）每桶收報88.13美元，跌約10.28%；布蘭特原油期貨每桶報99.94美元，跌幅約為10.92%。不過，分析也提醒，考慮到各種複雜因素，應對本週能夠取得任何足以讓一切恢復正常的成果，都先持懷疑態度，投資與金融服務公司貝雅（Baird）的策略分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）指出，他會思考：「以色列想要什麼？伊朗想要什麼？波灣地區的盟友想要什麼？液化天然氣、原油出口、煉油設施是否遭受了結構性破壞，以至於即使本週結束這場衝突，也會從根本上改變石油價格，使其溢價更高？」B. Riley財富管理公司（B. Riley Wealth Management）的首席市場策略師霍根（Art Hogan）則認為，這陣子市場一直渴望利好消息，美伊高層接觸這件事，至少表面看來，是現階段能期待的最好消息之一，如果能看到能源價格出現任何下行壓力，市場就會像一根原本緊縮的彈簧一樣，找到上漲的理由。