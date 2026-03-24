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美國總統川普（Donald Trump）23日表示，美國上週末曾與伊朗領導人進行對話，聲稱伊朗「渴望達成協議」，雙方的談判相當有成效。稍早已有以色列高官透露，伊朗和美國高層本週將在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）會晤，英媒《金融時報》報導稱，巴基斯坦充當起中間人，協助德黑蘭與川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）等人傳遞訊息。報導指出，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾將軍（Gen. Asim Munir）已與川普針對伊朗戰爭交談，希望發揮調解作用，並將自己定位為首席調解人，試圖利用與德黑蘭的聯繫，還有跟川普的「良好」關係（2人曾於去年2度會面），促成美國、以色列結束對伊朗的戰爭。據2名知情人士轉述，巴基斯坦高層正通過秘密管道，在德黑蘭與川普政府之間進行溝通，巴基斯坦已將其首都伊斯蘭馬巴德，列為美伊舉行峰會的選項之一。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）23日證實，已與巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）通話，裴澤斯基安呼籲信奉伊斯蘭教的國家，不應允許美國、以色列繼續對伊朗發動攻擊。謝里夫則表示，他與裴澤斯基安針對波斯灣的嚴峻局勢進行討論，雙方一致認為急需緩和局勢、展開對話以及外交斡旋。謝里夫也強調穆斯林世界團結的重要性，重申巴基斯坦致力於在促進地區和平方面，發揮建設性作用。有以色列媒體宣稱，華府已將4月9日定為結束戰爭的目標日期，但目前未獲美國政府證實，伊朗方面也否認曾與美國談判或對話。原文連結：