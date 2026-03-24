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美國總統川普（Donald Trump）23日宣布，已下令將打擊伊朗發電廠的軍事行動延後5天，聲稱伊朗「渴望達成協議」，儘管伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）、伊朗外交部都否認有與美國接觸，但證實收到友好國家「促和」的訊息，表面看來是各說各話，不排除檯面下確實透過秘密管道斡旋、只是面子須維持，抑或是伊朗內部權力階層對戰爭看法有分歧。綜合外媒報導，卡利巴夫週一在社群平台發文，否認曾與美國對話，強調伊朗各級官員會堅定支持最高領袖和人民，直到實現既定目標，有關談判的消息都是假的，敵人目的是操縱金融和石油市場，為美國和以色列擺脫當前困境。伊朗半官方媒體《法爾斯通訊社》引述消息人士報導，卡利巴夫與美國談判完全是假消息，目的之一是為暗殺卡利巴夫創造條件，還有詆毀卡利巴夫、在伊朗國內引起分裂、煽動民眾情緒等等，強調在伊朗實現目標、侵略者悔改之前，戰鬥將持續下去。伊朗外交部發言人則證實，收到部分友好國家針對美國要求談判、結束戰爭發來的訊息，已根據原則立場做出適當回應，並未與美國舉行任何談判磋商，伊朗關於荷姆茲海峽的立場及終戰條件並沒有改變。該名發言人還警告，任何攻擊伊朗關鍵基礎設施的行為，都會造成嚴重後果，將遭到伊朗武裝部隊果斷、迅速、有效的反擊。原文連結：