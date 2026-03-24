孫芸芸女兒才傳將繼承40億家產！廖思惟遭爆未婚懷孕　男方已分手

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▲廖思惟（如圖）驚傳未婚懷孕。（圖／翻攝自廖思惟IG@trinityliao）

孩子生父背景曝光 懷孕期間已分手

社群零破綻 消息從航空圈流出

對於廖思惟未婚懷孕傳聞，孫芸芸夫婦也對外表示：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心。」

前陣子才傳出將繼承40億的台灣名媛孫芸芸之女廖思惟，近日驚傳已在澳洲低調生產，消息一出震撼外界，據悉她整個懷孕過程幾乎未對外曝光，直到孩子順利誕生後才逐漸傳出風聲，母子目前平安，過程保密到家延續孫芸芸一貫對家庭隱私高度保護的作風，而廖思惟也在懷孕過程中與男方分手，讓外界對這段期間的動態充滿好奇。對此孫芸芸夫婦也對外表示：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心。」據《鏡週刊》報導，知情人士透露孩子的父親為華人背景、出身富裕家庭，不過2人關係在懷孕期間出現變化，最終選擇分手收場，男方未參與後續生產與照顧安排，雙方關係正式畫下句點。值得注意的是，廖思惟過去曾在2023年公開一段戀情，但目前無法確認該男子是否為孩子生父。面對突如其來的人生轉折，廖思惟選擇勇敢生下孩子，決定成為單親媽媽，孫芸芸與丈夫廖鎮漢得知後，全力支持女兒決定，孫芸芸更暫時放下台灣的工作與社交活動，親自飛往澳洲陪伴，從產檢安排到日常生活照料，幾乎全程參與，甚至在生產當天也陪同進出醫院，展現母女深厚情感。為了避免外界過度關注，孫芸芸母女2人在社群平台上完全未透露任何懷孕訊息，廖思惟仍持續分享日常生活照，但巧妙避開孕肚畫面，讓外界毫無察覺，直到有航空從業人員在往返澳洲航線時目擊相關情況，消息才逐漸在圈內傳開，最終被媒體掌握並曝光。事實上，廖思惟過去曾被視為微風集團潛在接班人之一，外界推估其家族資產高達40億元新台幣，備受關注，她目前仍在澳洲求學，平時透過社群分享生活與時尚穿搭，累積不少粉絲。此次未婚生子消息曝光後，再度成為焦點人物，未來是否接手家業或轉向其他發展，也引發外界高度關注。