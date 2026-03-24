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孫芸芸愛女爆未婚生子 富二代男友竟分手

26歲廖思惟懷孕 孫芸芸飛澳洲陪產

▲廖思惟（如圖）懷孕後，孩子的爸竟提出分手。（圖／翻攝自廖思惟IG@trinityliao）

「台灣第一名媛」孫芸芸婚後育有一對兒女，26歲女兒廖思惟遺傳了媽媽的美貌，經常登上時尚媒體版面。近日卻遭爆未婚生子消息，而孩子的爸則在廖思惟懷孕初期就與她分手；孫芸芸經常透過社群分享生活，近日卻鮮少出席時尚活動，人在澳洲的她，看似在度假。然而，根據《鏡週刊》報導，廖思惟在澳洲讀書期間，與富二代前男友交往期間未婚懷孕，不過男方並沒有要負責，而是選擇分手。廖思惟得知懷孕後選擇生下孩子，與女兒感情深厚的孫芸芸則特地越洋陪產。孫芸芸女兒爆出未婚生子，她也向週刊證實消息，表示：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心。」事實上，廖思惟長年受到父母的嚴密保護，不曾在媒體前公開亮相。直到2020年在微風集團的尾牙上，廖思惟才挽著父親廖鎮漢的手出席露面，正式在台北名流圈亮相。