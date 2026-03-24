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國民黨新北市長參選人李四川近日和天道盟天和會副會長游象賢合影被眼尖網友發現，遭網友狠酸「這就是核心價值嗎？」。對此，政論粉專《政客爽》昨（23）日也挖出前行政院長蘇貞昌過去向天道盟祝壽的照片，狠酸李四川的民進黨對手、綠委蘇巧慧：「要不要讓老爸去門口罰站？」李四川日前被爆料本月初的不公開行程中，跑去和游象賢見面，對方還把合照放上網曝光，引發網路討論，蘇巧慧則表示：「與人來往須謹慎」。而《政客爽》為此，也把蘇貞昌過去和天道盟前文山會長黃承國的同框合影挖出，狠酸蘇巧慧：「和蘇貞昌同場的還有民進黨秘書長徐國勇，請問蘇巧慧真的要臭這一題嗎？狠起來連自己老爸都打，讚讚。」《政客爽》發文更接著酸：［蘇巧慧回家要不要讓老爸蘇貞昌去門口罰站？巧慧記得要回答，六親不認，真的很派！」引許多網友紛紛留言表示：「雙標啊」、「騙子」、「一本正經地胡說八道」、「這樣2026還想選喔？」等。