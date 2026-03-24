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▲孫芸芸夫婦低調證實女兒廖思惟（如圖）未婚懷孕傳聞。（圖／翻攝自廖思惟IG@trinityliao）

母女同框如雙胞胎 名媛氣場備受矚目

留學生活全力支持 父母飛澳洲照顧

孫芸芸女兒廖思惟近日傳出在澳洲低調生子，未婚當媽的消息震撼外界，隨著事件持續延燒，她的成長背景與家庭故事也再度被關注。作為市值超40億的微風集團接班人之一，廖思惟長年在父母保護下生活低調，直到近年才逐步出現在公眾視野，而她留學澳洲每學期學費高達50萬元以上的背景也被挖出，孫芸芸夫婦甚至為了她特地飛往澳洲照顧女兒生活起居。廖思惟從小就被認為外型與母親孫芸芸極為相似，五官精緻、氣質出眾，兩人同框時甚至被形容像「雙胞胎」，2020年她首度在微風尾牙公開亮相，當時由父親廖鎮漢陪同出席，正式進入名流社交圈，她的造型也由孫芸芸親自打點，母女間的緊密關係從細節中可見一斑。儘管外型亮眼，廖思惟並未選擇直接進軍演藝圈，而是僅短暫擔任微風集團代言人，據悉孫芸芸更重視她的學業發展，安排她赴澳洲就讀邦德大學商學院，延續家族重視教育的傳統，該校以學費高昂聞名，每學期費用高達新台幣50萬元以上，也顯示其家庭資源雄厚。在國外求學期間，廖思惟獲得父母全力支持，不僅生活無虞，甚至有消息指出，孫芸芸與廖鎮漢曾親自飛往澳洲陪伴女兒，照顧起居與生活細節，被外界戲稱為「豪門版台傭」，雖然說法帶有誇張意味，但也反映出家庭對她的高度重視與疼愛。隨著未婚生子消息曝光，廖思惟的人生規劃也備受外界關注，身為被視為「40億接班人」的豪門千金，她未來是否會回台接手家業，或走出不同人生道路仍充滿變數，無論如何，廖思惟這次未婚懷孕事件，已讓她從低調千金轉為媒體焦點人物，後續發展備受矚目。