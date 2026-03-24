美國總統川普（Donald Trump）23日表示，美國、伊朗高層正在進行接觸和談判，故將攻擊伊朗發電廠的「最後通牒」延後5天，美股聞訊大漲、油價則下跌。伊朗方面陸續有官員出面否認與美國磋商的說法，而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則宣稱在達成協議前，會持續轟炸伊朗及其區域代理勢力，如黎巴嫩真主黨。
根據《以色列時報》報導，納坦雅胡在週一晚間發布的影音演說中，透露已與川普通過電話，討論如何透過協議，結束與伊朗的戰爭，而任何結束美國、以色列和伊朗敵對行動的協議，都將保護耶路撒冷的「重要利益」。
不過，納坦雅胡也強調，以色列正在「繼續打擊」伊朗和黎巴嫩真主黨，摧毀其飛彈與核計劃：「就在幾天前，我們又除掉了2名核科學家，我們的手仍在伸向前方。」
有以色列媒體指出，納坦雅胡過去24小時內，不斷接收有關華府、德黑蘭接觸的最新消息，儘管伊朗方面矢口否認，但以色列官員評估後認為，伊朗領導層有意願達成協議，若協議真的達成，也將符合以色列的核心目標，川普「記得誰在戰場上與他並肩作戰」。
報導並引述消息人士說法，稱以色列正努力確保協議條款能滿足自身要求，優先考慮終止伊朗核計畫、嚴格限制鈾濃縮活動，至於政權更迭則暫被視為次要目標，儘管以色列可能已創造了「必要的條件」。
原文連結：Netanyahu: Potential Iran deal touted by Trump would protect Israel’s ‘vital interests’
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不過，納坦雅胡也強調，以色列正在「繼續打擊」伊朗和黎巴嫩真主黨，摧毀其飛彈與核計劃：「就在幾天前，我們又除掉了2名核科學家，我們的手仍在伸向前方。」
有以色列媒體指出，納坦雅胡過去24小時內，不斷接收有關華府、德黑蘭接觸的最新消息，儘管伊朗方面矢口否認，但以色列官員評估後認為，伊朗領導層有意願達成協議，若協議真的達成，也將符合以色列的核心目標，川普「記得誰在戰場上與他並肩作戰」。
報導並引述消息人士說法，稱以色列正努力確保協議條款能滿足自身要求，優先考慮終止伊朗核計畫、嚴格限制鈾濃縮活動，至於政權更迭則暫被視為次要目標，儘管以色列可能已創造了「必要的條件」。
原文連結：Netanyahu: Potential Iran deal touted by Trump would protect Israel’s ‘vital interests’
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