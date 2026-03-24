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紅茶巴士老闆娘「嗆青鳥」遭炎上！爆發品牌公關危機

▲王茹日前在社群平台分享創業歷程，留言區有網友質疑，她反嗆「請你們這些青鳥多曬曬太陽吧」。（圖／ruby_building）

紅茶巴士老闆娘兩度道歉！丈夫：她很喜歡台灣

▲昨（23）日紅茶巴士創辦人吳楷鈞與王茹再度於Threads發布道歉影片，期間王茹一度哽咽。（圖／threads＠ruby_building）

紅茶巴士背景一次看！店王單月淨利賺進17萬

▲台中「店王」逢甲門市單月淨利達17萬元，且店長僅23歲，初期投資約130萬元，一度引發外界關注。（圖／紅茶巴士臉書）

紅茶巴士老闆娘王茹日前因在社群失言嗆「青鳥多曬太陽」，遭到網友炎上，更釀出品牌公關危機。事後王茹先發文致歉，並宣布暫停個人發言，但未能平息戰火，昨（23）日與創辦人老公吳楷鈞再發布影片親口道歉，王茹更哽咽鞠躬請大家再給一次機會，更強調品牌為100%台資，爭議目前仍持續延燒。《NOWNEWS今日新聞》就整理紅茶巴士懶人包，包含事件前因後果，提供給讀者一次跟進。整起風波源自王茹日前在社群平台分享創業歷程，她提到自己從中國嫁來台灣後，如何在短短3年內將品牌拓展至上百間門市，並強調從品牌設計、菜單規劃到門市裝潢皆親力親為，同時透過設定短、中、長期目標，搭配數據檢視績效來調整經營策略。影片曝光後，引來部分網友留言質疑，王茹隨後在留言區強勢回應：「請你們這些青鳥多曬曬太陽吧，不要永遠活在陰暗面裡，我在台灣生活七年了，並且拿了台灣護照，認真生活努力工作，你們還是嘴下留情吧。」該段回覆被截圖瘋傳，迅速點燃網路輿論。隨著爭議升溫，王茹第一時間發文致歉，坦言當時回覆留言時，未充分理解相關詞彙在台灣社會的意涵與敏感度，僅憑主觀直覺回應，「這是我的失職與不成熟」。並進一步表示，身為品牌經營者，個人言行不僅代表自己，也牽動所有加盟夥伴與第一線員工，對此深感抱歉，並宣布將暫停個人社群發言，把重心回歸產品與服務。然而多數網友仍不買單，持續不滿揚言抵制品牌。昨（23）日紅茶巴士創辦人吳楷鈞與王茹再度於Threads發布道歉影片，強調：「對於這次太太的不當發言，在此向社會大眾，說聲抱歉對不起」。吳楷鈞解釋，當初是因為看到網友針對中配身分攻擊，王茹才會情緒性回應，「太太嫁來台灣這7年，她也真的很喜歡台灣，不管在各方面，她也都會分享台灣哪裡好的地方。」針對外界質疑是否涉及中資，吳楷鈞也強調品牌為「100%台資，在台灣創立」。王茹也在影片中一度哽咽，並90度鞠躬致歉：「再次跟大家道歉，因為我的無知，跟不良發炎造成了我們所有團隊夥伴、大眾的困擾」，她也承諾未來會加強自我反省，深入理解台灣文化，「也請大家給我一次機會，包容我這次的無知」。「紅茶巴士 Black Tea Bus」創立於2022年，起源於台中，由王茹自上海嫁來台灣後與丈夫共同創立，隸屬旺來餐飲有限公司，品牌主打復古工業風結合巴士元素的設計風格。紅茶巴士早期主打古早味紅茶冰，其中招牌巴士紅茶曾以20元銅板價打開市場，也曾被PTT網友評價「平價又好喝」，但目前售價已調整至25元。根據公開資訊，王茹個人帳號顯示目前管理6家公司、4個品牌及超過300間門市，並自稱來台7年，以台灣媳婦身分經營事業。除了紅茶巴士外，旺來餐飲旗下尚有功夫茶、阿檸、米奧咖啡等品牌，皆由夫妻共同經營。紅茶巴士在短時間內快速展店，三年內門市突破百間，據點遍及雙北、桃園、新竹與台中等縣市。今年1月粉專曾分享，台中「店王」逢甲門市單月淨利達17萬元，且店長僅23歲，初期投資約130萬元，一度引發外界關注。