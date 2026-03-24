LINE昨（23）日正式在台灣推出LINE Premium會員制，月付165元可有10 項專屬會員，像是讓聊天室照片不再過期的「進階備份」、不顯示收回紀錄的「無痕收回」等，同時也低調公告限縮免費版用戶的「收回訊息」功能。從去年底LINE官方就預告會從24小時改為1小時，但尚未推行，隨著會員制釋出，23日官方正式公告「3月起逐步變更」，變更後訊息「超過１小時」就無法收回，建議用戶現在就要開始改變使用習慣。

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▲LINE訊息收回功能確定將從原本的24小時改為1小時。（圖／手機截圖）
▲LINE訊息收回功能確定將從原本的24小時改為1小時。（圖／手機截圖）
官方：3月起逐步變更「收回訊息」，從24小時改為1小時

LINE收回訊息功能對於經常錯頻、打錯字的用戶來說是非常重要且實用的後悔藥，使用者只要在時限內長按訊息即可收回，雙方聊天室都會顯示「已收回訊息」，如果對方沒有已讀就不會看到該內容，向來就是使用頻率相當高的功能。原本2025年底預計從24小時變更為1小時，後來暫緩施行，延到現在，官方再度發出施行公告。

LINE官方23日發出公告，內文指出，為因應用戶的使用狀況，系統將自2026年3月起逐步變更收回訊息功能的操作時間限制，原本送出訊息後的24小時以內可收回訊息，但變更後會限縮到「1小時」。意味著如果超過1小時就無法把訊息收回。

記者今(24)早實際測試還可收回超過1小時的訊息，但應該很快所有用戶手機上的功能都會變更，建議從現在開始用戶就要開始改變使用習慣，避免錯頻，或是一發現有錯就應該立即回收，不然超過1小時就沒有後悔藥了。但社群內的收回訊息功能的時間限制仍維持為「送出訊息後的24小時以內」，不會發生變更。

LINE 「收回」和「刪除」差異

LINE「收回」訊息

可收回的內容包含：文字、照片、影片、語音訊息、貼圖、檔案等。LINE官方帳號無法收回任何訊息。

時間限制：目前為傳送後 24 小時內可收回，之後會改為「１小時」

收回後：雙方聊天視窗中的該訊息都會消失，但會留下「您收回了一則訊息」。

LINE「刪除」訊息

可以刪除的內容：文字、照片、影片、語音訊息、貼圖、檔案等

時間限制：沒有時間限制。

刪除後：僅自己這一端的聊天紀錄會被刪除，對方仍會保留訊息，單純想整理聊天紀錄，保持對話畫面乾淨或是不想在自己手機中保留特定敏感訊息。

資料來源：LINE

▲一圖看懂LINE「收回」和「刪除」的差別。（圖／翻攝官網）
▲一圖看懂LINE「收回」和「刪除」的差別。（圖／翻攝官網）

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