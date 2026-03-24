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▲孫芸芸女兒廖思惟（如圖）26歲仍在澳洲求學，日前在IG曬出16歲時比基尼背影照與漂髮舊照，自嘲「最後一次漂髮」，近況曝光再掀熱議。（圖／廖思惟IG@trinityliao）

曬10年前比基尼美照 青春模樣掀討論

未婚當媽成轉折 低調產子引震撼

台灣名媛孫芸芸與微風集團董事長廖鎮漢的女兒廖思惟，原本被視為「40億接班人」，近日卻因未婚生子消息再度成為焦點人物，今年26歲的她多在澳洲求學與生活，平時透過社群分享日常，形象低調優雅，如今因人生重大轉折，讓外界對她的近況更加關注，而她日前也透過IG分享自己16歲時爆紅的比基尼舊照，引發外界熱議。在未婚生子消息曝光前，廖思惟曾於社群分享10年前的舊照，其中一張她身穿比基尼在海邊曬太陽的背影照，引發不少討論，當時年僅16歲的她展現早熟氣質，對比現在更加成熟的形象，也讓網友驚呼變化明顯，她本人還幽默自嘲過去染髮造型，顯示對自身風格的成長與轉變。廖思惟過去曾透露未來有機會接手家族事業，而微風集團資產保守估計約新台幣40億元，因此被外界冠上「豪門接班人」稱號，她目前就讀澳洲邦德大學商學院，學費每學期高達約50萬元，平時也會返台參與時尚活動，與母親同框拍攝雜誌，氣場絲毫不輸孫芸芸。今（24）日廖思惟遭週刊爆料她已在澳洲低調生產，且整個懷孕過程完全保密，直到消息外流才曝光，震驚外界，據悉孩子生父為豪門背景人士，但雙方已分手，廖思惟選擇獨自面對新身分，這項消息也讓外界重新審視她的人生規劃，未來是否仍會朝接班之路邁進備受關注。面對女兒的人生重大決定，孫芸芸選擇全力支持，甚至親自飛往澳洲陪伴，從孕期到生產全程參與照顧，母女間深厚情感也再度被外界看見，如今廖思惟從「豪門千金」轉變為新手媽媽，未來無論是回歸家庭或投入事業，都將持續成為關注焦點。