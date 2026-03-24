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國民黨台北市中正萬華區的議員擬參選人李孝亮近日被爆出擁有「雙重國籍」，並捲入36歲尚未當兵的閃兵疑雲，引發社會關注。根據台北市兵役局說明，他符合舊制的投資達千萬元可申請緩徵。對此，民進黨的台北市議員候選人林子揚昨（23）日質疑，李孝亮恐已不符合僑民緩徵資格，且投資千萬可緩徵之所以被廢止，正是因為出現假投資、真規避。林子揚昨發文指出，根據現行《歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法》，李孝亮已不符合僑民緩徵資格，但現在卻以「不溯及既往」為由持續規避兵役，甚至還打算「當選後才放棄外國國籍」。這不是制度問題，而是刻意鑽漏洞！林子揚提到，一個準備成為民意代表的人，一邊向選民爭取信任，一邊卻替自己保留退路，這樣的態度，未來真的適任嗎？若未當選，是否就是繼續雙重國籍閃兵拖到37歲除役？更關鍵的是，過去「華僑投資1000萬可在台超過183天並緩徵」之所以被廢止，正是因為出現部份假投資、真規避的情況，如果相關公司並沒有實質營運，那就不是法律灰色地帶，而是對制度的利用，甚至濫用，相關單位有必要查清楚以維持公平性。