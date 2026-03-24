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美國總統川普23日宣布，把針對伊朗發電廠的攻擊行動押後5天，消息一出，不只激勵美股23日收紅、國際油價暫時跌回每桶百元（美金）以下，也在亞洲股市於24日開盤時，激勵日經平均指數開漲超過1000點，韓國綜合股價指數（KOSPI）亦開高。根據《NHK》、《韓聯社》報導，川普的發言緩解了投資人對中東局勢惡化的擔憂，自24日開盤後，買盤訂單持續增加，一改前一天的恐慌拋售潮。截至發稿時間為止，日經平均指數漲801.46點或1.56%，暫報52316.95點。韓國部分，KOSPI指數開盤時勁揚232.45點，目前則漲185.22點或3.43%，暫報5590.97點。