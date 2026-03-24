我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫芸芸（右）26歲女兒廖思惟（左）驚傳未婚懷孕，孫芸芸為母則強飛到澳洲照顧女兒生活起居。（圖／翻攝自孫芸芸IG@aimeeyunyunsun）

13歲主動追愛修成正果 最終步入豪門婚姻

助攻微風版圖 親手打造時尚代表人物

台灣名媛孫芸芸近期因女兒廖思惟未婚生子再度成為話題人物，而她過往的感情故事也被重新關注，據傳孫芸芸在13歲時參加一場耶誕派對，首次遇見當時20歲的廖鎮漢當下便一見鍾情，儘管2人之後分別赴美國與澳洲求學，仍透過電話維繫感情，展開一段跨國遠距戀愛，2人戀愛修成正果後如今孫芸芸也為母則強，為未婚懷孕的女兒廖思惟撐起一片天。這段戀情最終能夠開花結果，關鍵在於孫芸芸的主動與堅持，2人長時間維持遠距離關係，最終於1999年在台灣完婚，由於雙方家世顯赫，婚禮在圓山大飯店舉行，當時由前副總統連戰證婚，場面盛大引發社會高度關注，也讓這段戀情成為名流圈經典故事之一。孫芸芸出身顯赫，是已故企業家孫道存之女，家族多年來一直是媒體焦點，父親的感情史與家族成員的婚姻狀況也經常成為娛樂新聞題材，使孫家長期處於鎂光燈之下。孫芸芸姊姊孫瑩瑩的婚姻變化，同樣曾引發討論，也讓整個家族的情感故事更具話題性。婚後孫芸芸不僅是豪門妻子，也逐步成為丈夫事業的重要助力，隨著廖鎮漢經營的微風集團版圖擴張，她以優雅形象與時尚品味成為品牌代表人物，頻繁出現在百貨活動與宣傳中，此外她也創立個人珠寶與服飾品牌，成功打造自身時尚影響力，活躍於各大雜誌與公開場合。隨著女兒廖思惟未婚生子消息曝光，孫芸芸的角色也從名媛轉為「母親」，外界認為她過去勇敢追愛的經歷，或許也影響女兒面對人生重大抉擇時的態度，如今她以開明且包容的方式飛往澳洲陪伴未婚懷孕的女兒，展現不同於外界想像的豪門母親形象，也讓這段母女關係更鮮明。