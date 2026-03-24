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於美國總統川普宣布，將暫停對伊朗能源基礎設施的軍事打擊五天，為市場情緒緩解不少，美國股市週一回神走高，四大指數皆上漲逾1%，連帶台指期夜盤同步暴漲，帶動台北股市今（24）日開盤上漲340.39點、來到33062.89點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.14點、來到318.16點。權值股全數走高，台積電開盤上漲40元、來到1850元；台達電開盤上漲45元、來到1455元；鴻海開盤上漲3元、來到199元。美國總統川普於昨日美股開盤前透過社群平台表示，美方將暫停針對伊朗發電廠與能源設施的攻擊行動五天，並強調此舉取決於後續談判進展。川普還透露，美國與伊朗已進行「具建設性」的會談，並認為「非常有機會達成協議」，帶動美國股市開盤大漲。不過，在伊朗否認相關說法後，市場漲勢有所收斂。伊朗國會議長卡利巴夫強調，伊朗並未與美國進行任何談判，顯示雙方說法仍存在明顯落差，地緣政治不確定性尚未解除。此外，以色列總理尼坦雅胡則表示，已與川普通話，川普認為可以利用目前軍事成果，推動與伊朗達成協議，以實現戰爭目標並保障以色列核心利益。不過，以色列仍將持續對伊朗展開軍事行動。在消息影響下，市場恐慌情緒同步降溫，VIX指數下滑，10年期美國債殖利率也小幅回落至4.35%。美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲631.00點或1.38%，報46208.47點，那斯達克指數上漲299.15點或1.38%，報21946.76點，標普500指數上漲74.52點或1.15%，報6581.00點，費半指數上漲102.52點或1.34%，報7773.13點。台股ADR也漲多跌少，台積電ADR上漲2.80%，日月光ADR上漲1.74%，聯電ADR下跌0.33%，中華電信ADR上漲1.15%。消息也帶動台指期走強，終場上漲1059點或3.25%，收在33618點，其中台積電期貨近月合約上漲55點，收在1865點，漲幅3.04%，成交量5600口，盤中最高1885點，最低1795點，振幅4.97%。