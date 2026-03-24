中華職棒新球季即將開打，啦啦隊陣容成為球迷關注焦點，其中憑藉「三振舞」爆紅的韓籍女神李珠珢，近日確定未出現在韓職LG雙子2026年應援名單中，她也發文告別LG雙子，意味著她短暫告別韓國舞台，隨著動向曝光，外界普遍解讀她將把重心全面轉向台灣發展，消息一出立刻引發粉絲熱議，而富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍五本柱李珠珢、李雅英、南珉貞、李晧禎及朴星垠的組合也正式成形。
感性回顧奪冠時刻 留下伏筆引猜測
面對外界關注，李珠珢也透過社群向韓國粉絲道別，坦言十分珍惜過去一年與LG雙子並肩作戰的回憶，特別是共同奪冠的時刻更讓她難以忘懷，雖然未正面說明未來規劃，但字句間流露不捨，也讓粉絲感受到她對韓職應援的深厚情感，同時也留下未來發展的想像空間。
隨著李珠珢重心轉向台灣，富邦悍將啦啦隊Fubon Angels也公布新球季陣容，韓籍應援戰力再升級，除了李珠珢、李雅英與南珉貞持續留隊外，還加入新成員朴星垠，以及回歸的李晧禎，組成話題十足的「韓籍五本柱」，為新賽季增添亮點。
球迷嗨翻解讀All in台灣 代言與曝光機會同步提升
不少台灣球迷在消息曝光後紛紛留言表示支持，認為李珠珢若專注台灣發展，不僅能穩定應援行程，也有機會拓展更多商業合作與代言機會，「李珠珢All in台灣」的說法迅速在網路發酵，也讓她的市場價值與曝光度被看好。
值得注意的是，在李珠珢離開LG雙子的同時，前韓國女團成員、台灣女孩RONA（張競）則宣布加入該隊啦啦隊，成為韓國職棒史上第一位的台灣籍成員，形成台韓應援版圖的「交叉轉換」，一來一往之間，不僅讓球迷熱議，也讓兩地啦啦隊交流再度成為焦點。
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面對外界關注，李珠珢也透過社群向韓國粉絲道別，坦言十分珍惜過去一年與LG雙子並肩作戰的回憶，特別是共同奪冠的時刻更讓她難以忘懷，雖然未正面說明未來規劃，但字句間流露不捨，也讓粉絲感受到她對韓職應援的深厚情感，同時也留下未來發展的想像空間。
隨著李珠珢重心轉向台灣，富邦悍將啦啦隊Fubon Angels也公布新球季陣容，韓籍應援戰力再升級，除了李珠珢、李雅英與南珉貞持續留隊外，還加入新成員朴星垠，以及回歸的李晧禎，組成話題十足的「韓籍五本柱」，為新賽季增添亮點。
不少台灣球迷在消息曝光後紛紛留言表示支持，認為李珠珢若專注台灣發展，不僅能穩定應援行程，也有機會拓展更多商業合作與代言機會，「李珠珢All in台灣」的說法迅速在網路發酵，也讓她的市場價值與曝光度被看好。
值得注意的是，在李珠珢離開LG雙子的同時，前韓國女團成員、台灣女孩RONA（張競）則宣布加入該隊啦啦隊，成為韓國職棒史上第一位的台灣籍成員，形成台韓應援版圖的「交叉轉換」，一來一往之間，不僅讓球迷熱議，也讓兩地啦啦隊交流再度成為焦點。