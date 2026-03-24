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▲張男犯案後一路逃逸，於同日晚間7時許在中正區遭到警方逮捕。（圖／警方提供）

台北市萬華區18日傍晚驚傳一起恐怖家庭喋血案，一名45歲的張姓男子因不滿65歲的陳姓岳父頻繁索討生活費，雙方爆發激烈口角後，張男竟情緒失控持藍波刀刺傷岳父腹部，導致其當場血流滿地。轄區警方獲報後，迅速將陳男送醫，並立刻調閱監視器展開追緝，短短一小時內就在中正區將逃亡的張男火速逮捕歸案。據了解，張姓男子與陳姓岳父同住在萬華區萬大路的一處民宅，兩人平時就因為生活瑣事與習慣不同而關係緊張。18日晚間6時許，雙方疑似又為了「討要生活費」的問題在屋內談判，當時屋內還有另一名岳父的友人。過程中，張男越想越氣，在理智線斷裂之下，竟拿出身上的藍波刀朝岳父腹部猛烈攻擊，導致岳父當場血流如注倒地，在場的友人見狀嚇得魂飛魄散，立刻打電話報警求救。萬華分局東園街派出所獲報派員趕抵時，發現受傷的陳姓岳父躺臥在地，所幸意識清醒。經救護人員緊急送往台大醫院搶救後，暫無生命危險，目前仍在院觀察。至於行兇後立刻逃離現場的張男，警方旋即成立專案小組，透過監視器畫面鎖定其一路往中正區同安街方向逃竄；專案小組於案發後1小時即同日晚間7時許，在街頭成功將他圍捕。張男落網後坦承犯行，全案訊後依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。