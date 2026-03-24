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賴清德總統上周六突然宣佈，核二、核三具備重啟條件，台電本月底前就會把再運轉計畫送核安會審議。這番重啟核電的談話，讓反核團體立刻跳腳，批評賴清德發言失當、一意孤行；民進黨內也傳出綠委感覺「被突襲」，憂心損及執政威信，掀起綠營內部風暴。賴清德是在台中參加磐石會長交接典禮時，主動拋出重啟核二、核三的議題，並非被問及相關議題時被動回應，顯然是已經決定重啟核電，而非隨口一說。但賴清德政府去年5月17日才讓核三廠二號機除役，正式完成「非核家園」，短短不到一年又決定重啟，不僅讓人難以理解，也難免讓民眾覺得決策紊亂、浪費公帑。賴清德聲稱到2032年前都供電無虞，目前台灣備轉容量率都在10%以上，又說之所以重啟核電是因為立法院通過《核子反應器設施管制法》修正案，所以依法行政。但過去2年，行政院對立法院所有重大法案幾乎都持反對立場，覆議、釋憲、暫時處分已是常態，近來更加上「不副署」的大招，為何在重啟核電有截然不同的態度。況且，去年5月在野黨聯手通過《核管法》修正案，就是希望給行政部門一個空間，讓核三廠能暫緩停機，尋求以特殊手段延役，以免浪費無謂的時間和預算。但當時行政院完全不為所動，並大肆宣揚非核家園達成的成就，結果不到一年就轉彎。更難堪的是，當時修正《核管法》，民進黨51名立委都投下反對票，還嚴詞批判在野黨立委，甚至連「幫中國攻台開方便之門」的話都講出口，如今每個人都被賴清德打臉。台灣民意從反核轉向擁核已經有好幾年的時間，2018年「以核養綠」公投就以59.49%的同意票通過，但當時的蔡英文政府置之不理。即便從那時開始，幾乎所有的民調都顯示，台灣擁核的民意已經大於反核，但民進黨卻沒有任何改變的想法。賴清德當選後，邀請和碩董事長童子賢出任國家氣候變遷對策委員會副召集人，童子賢支持核電的言論，也不止一次遭到綠營猛烈的抨擊。去年8月和第二波大罷免同時舉辦的「核三延役」公投，台電董事長曾文生還是反方代表的身份，站上意見發表會的講台，賴清德更要支持者「投下不同意票」。賴清德毫無疑問是政策急轉彎，而且是在沒有跟綠營內部溝通的情況下就宣布轉彎。但讓人好奇的是，賴清德為何選在這個時候宣布，讓「非核家園」多維持個兩、三年再改變，豈不就沒有那麼突兀，綠營內部的矛盾也會少得多。因為世界趨勢和民意的改變，賴清德和行政院長卓榮泰近來對核電的說法已經相對保守許多，不在堅持「反核」的立場，並提出「核安無虞、核廢有解、社會共識」三大原則，作為當下反核的擋箭牌。賴清德與卓榮泰也多次表達對「新式核能」歡迎的立場，言下之意是，台灣現有的核能是「舊式」的、不安全的，而未來包括SMR等核能則是「新式」、安全的，民進黨可以接受。在賴清德和卓榮泰的藍圖中，核電只能是「未來式」，但如今重啟核二、核三，不僅打臉自己「新式核能」的說法，更把核電變成「現在進行式」。不到一年前，綠營還把重啟核三罵成禍國殃民，如今卻要支持，當然很多人轉不過來。雖然學界和工商界一再提醒台灣的能源供應問題，但民進黨政府一直不為所動，多少應該是有一些底氣的。賴清德說2032年前不缺電，就算七折八扣，至少未來三、四年應該不會有問題。而且即便電力供應真有問題，重啟核三、核二也要好幾年的時間，臨渴掘井也無濟於事。重啟核電若不是為了「量」，就是「價」和其他因素。美國打伊朗造成全球油、氣價格暴漲，短期內看不到結束的可能，即便有中油、台電補貼，未來油電價格的漲幅必然還是非常可觀，一旦天然氣供應出問題，原本已經停機的諸多燃煤電廠，必然要火力全開，用肺發電的惡夢也將重新上演。在這樣的情況下，民進黨原本那套能源、電力無虞的說詞，就會難以為繼。賴清德只能在此時拋出重啟核電的議題，並且加快重啟核電的腳步，至少可以訴諸支持者這一切的漲價、空污都是暫時性的，政府已經有了對策，兩三年後就可以解決這個問題。賴清德或許是逼不得已，但如此毫無預警的急轉彎，把所有綠營同志甩出車外，反應出的卻是賴清德的冷淡與無情。賴清德要的只是綠營上下無條件的支持，至於同志的臉腫不腫、有沒有獲得尊重和溝通，根本不在賴清德的考慮之列。對在野黨如此，對民進黨亦復如此。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com