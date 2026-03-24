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監察院昨日發布新聞稿表示，中共情工以網路借貸、宮廟系統吸收陸軍澎防部上士、退役軍人十餘人從事情蒐，範圍遍及全台部隊、學校，有損國軍形象、傷害國安，但我國安案件量刑長期偏低、差歐美國家逾12倍，盼司法院予以檢討。對此，國防部長顧立雄今（24）日表示，軍事審判法已經在行政院相關法規審議，審議完之後國防部會將軍審的相關進度送請立法院審議。行政院院長卓榮泰今日繼續赴立院提出施政方針、施政報告，並備詢。媒體詢問國安案件法院多輕判，顧立雄於會前受訪表示，國防部的部分大概從幾個面向來著手，第一個在法治面的部分，進行《陸海空軍刑法》24條修正，包括對敵人為效忠的表示，或者陰謀投敵，一方面把態樣增加，然後一方面加重刑度。顧立雄說，另外一方面也配合國安法13條，就涉案的這一些軍事官請領退休金的權利給予剝奪 ，另外軍人的保防的工作也持續在加強，包括不斷地進行這個愛國教育，對保防的意識能夠提升，所以有現在相當高的比例都是由這個官兵檢舉查獲。顧立雄表示，對於涉密的依照它涉密的程度來進行安全查核，這也是國防部現在正在努力的一個工作，軍事審判法的部分已經在進行當中，現在在行政院政委林明昕的協調之下，已經進入了在行政院相關法規會最後的審議，審議完之後會將軍審的相關進度送請立法院審議。