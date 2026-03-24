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春雨鋒面周三抵達 大台北、宜花東有雨

▲第一波鋒面、東北季風周三抵達台灣，大台北、基隆北海岸、宜花東有零星短暫陣雨。（圖／林老師氣象站臉書）

周五鋒面快速掠過

下周雨區擴大

▲下周二至下周四，受到華南水氣移入的影響，降雨範圍擴大，台南以北有機會出現雷雨。（圖／賈新興提供）

注意日夜溫差 5月前台灣高溫少雨

▲氣象署說明，受到東北季風影響，北部、東半部白天高溫會下滑，中南部則是整周日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

微弱鋒面陸續在周三、周五（3月25日、3月27日）抵達，北部與東半部將率先感受到降雨、降溫，下周二（3月31日）起隨著華南水氣移入，雨勢將有升級與擴大的趨勢，台南以北地區甚至有機會出現陣雨或雷雨，本文綜合中央氣象署和氣象專家吳德榮、賈新興、林得恩預報，整理台灣未來一周天氣。林得恩表示，第一波鋒面、東北季風周三抵達台灣，北部、宜花低溫17至20度，中南部、台東18至22度；降雨部分，大台北、基隆北海岸、宜花東都會有零星短暫陣雨，但整體雨勢不大且持續時間短，其它地區仍維持多雲到晴的天氣。吳德榮指出，周五下午第二道微弱鋒面快速通過台灣，北部、東半部再次出現局部短暫降雨，氣溫也會逐步下滑，不過這波鋒面影響時間短暫，周六至下周一（3月28日至3月30日）各地回歸晴朗，僅東半部有局部短暫雨；周末氣溫也將明顯回升，中南部可達33度以上，白天普遍呈現熱如夏的天氣。真正明顯的天氣轉變預計將落在下周初，賈新興分析，下周二午後將先受到東北風影響，桃園以北及宜蘭會有局部短暫雨，下周二晚間至下周四（4月2日），受到華南水氣移入的影響，降雨範圍、雨勢都會擴大，台南以北有機會出現局部陣雨或雷雨，宜花東、高屏也有零星短暫降雨。中央氣象署則提醒，春季天氣系統變化相當快速，雖然近期白天中南部氣溫常飆高至30度以上，但在清晨與夜晚仍會有涼意，各地平地氣溫普遍17至18度，隨著一波波鋒面、東北季風交替，北台灣晴雨交替、冷暖變化快，民眾早出晚歸應適時添加衣物，避免因溫差過大而著涼。針對長期的氣候發展，賈新興補充，下周五開始至5月初，台灣整體以「高溫少雨」的機率較為偏高，午後各地山區要防範零星短暫陣雨，面對近期頻繁的春雨鋒面與午後降雨，建議民眾出門時養成攜帶雨具的習慣，並隨時關注最新的氣象預報資訊。