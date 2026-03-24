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美國、以色列與伊朗的戰爭爆發後，國際油價劇烈震盪，反觀過去被視為重要避險資產之一的黃金，價格卻連續多日下跌，現貨黃金23日一度跌至每盎司約4100美元附近，上週更是創下自1983年以來最大的單週跌幅。然而，在川普總統宣布暫緩攻擊伊朗發電廠後，24日金價開盤持穩，一度重返4500美元上方，呈現「V型反轉」；有分析提醒，伊朗衝突拖越久、金價越危險，並點出真正的風險或在於美國債市與2兆美元的私人信貸市場。根據《FX168財經報社》報導，受到川普言論影響，國際油價快速回落，市場對通膨的擔憂緩解，美元與美債殖利率同步走低，為黃金提供短線支撐，從技術面來看，黃金短線存在一定反彈基礎，但伊朗危機尚未完全解除，多名伊朗官員都出面澄清，未曾與美國接觸、磋商，使得市場對地緣衝突的不確定性仍保持高度警惕，也限制了黃金反彈空間。分析師指出，川普的一句話就引爆金價有如「雲霄飛車」般的行情變化，可儘管黃金從低位明顯反彈，但在美元走強、能源漲價和全球利率預期重估的背景下，金價短線仍處於高度脆弱狀態。FxPro首席市場分析師艾力克斯（Alex Kuptsikevich）認為，與市場通常理解的「戰爭利多黃金」不同，這一輪伊朗衝突的延續，反而可能讓黃金承受更大壓力，從另一個角度看，黃金並沒有通過這次避險測試，反而成為投機交易的犧牲品，特別2025年以及2026年初貴金屬價格漲太快，導致市場過度擁擠，而伊朗衝突正在戳破這個「被吹太大」的泡泡。分析並補充道，黃金傳統上被視為避險資產和抗通膨工具，但近期地緣政治事件提升了通膨風險，進而推高了升息而非降息的可能性，也提高持有黃金這類無收益資產的機會成本。換言之，黃金面臨的並不是單一風險，而是「美元走強、利率預期上修、通膨再抬頭」3重壓力。在這一背景下，黃金雖然仍保有部分避險屬性，但短線交易更容易被流動性和利率方向主導，而不是單純由地緣局勢推動。Verified Investing首席市場策略師索洛韋（Gareth Soloway）也表示，這輪金價暴跌的真正觸發因素，未必只有中東局勢變化，更可能是美國債市收益率飆升與2兆美元私人信貸市場流動性壓力同步發酵，引發跨資產拋售與保證金追繳。索洛韋評估，這輪金價下殺說明，黃金近期已開始帶有更強的「風險資產」特徵，而不是傳統意義上的穩定避險資產，當市場其他角落出現流動性壓力時，黃金這種高流動性資產往往會先被賣出，用於補充保證金或填補其他部位的虧損，眼下的壓力點更集中在私人信貸和債市，規模約2兆美元的私人信貸市場正在出現越來越明顯的流動性緊張跡象。原文連結：