我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部日前曝光副部長徐斯儉16日赴美國F-16C/D Block70（空軍稱F-16V Blk70）戰機生產線，見證由洛克希德馬丁公司完成驗收飛行測試的首架機。國防部長顧立雄昨日證實，首架F-16V（Blk70）預估今年9月可以飛返台灣。不過，顧立雄今日坦言，66架要今年全交機相當困難。2019年，我國與美國正式簽署合約，透過「鳳翔專案」斥資2467億元向美國採購66架F-16C/D Block70（空軍稱為F-16V Blk70）戰機，原訂2024年首架交機，並於2026年前全數66架交付，但至今一架未返台，交機延宕引發民眾與在野黨關切。國防部21日發布新聞稿表示，軍政副部長徐斯儉於美東時間3月16日率領代表團，在駐美代表俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀少將及駐美軍事代表團團長魏中興少將陪同下，親自前往美國南卡羅萊納州視察戰機生產線，見證由洛克希德馬丁公司完成驗收飛行測試（Acceptance Check Flight）的首架機。立院外交及國防委員會昨日聯席審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。國民黨立委賴士葆關切首架F-16V Blk70能否在今年第三季9月飛返台灣。顧立雄回應說，「預估可以」。行政院院長卓榮泰今日繼續赴立院提出施政方針及施政報告，並備詢。媒體詢問66架F-16V今年能全數交機嗎？顧立雄會前受訪表示，他已經講過了，要66架全部交完是有相當的困難。